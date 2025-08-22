С 1 сентября 2025 года в Орловской области меняются правила вывоза отходов в частном секторе

С 1 сентября 2025 года в сельских поселениях и районах малоэтажной застройки Орловской области вводится новый порядок сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) бестарным (мешковым) способом. Изменения направлены на упорядочение системы обращения с отходами и повышение экологической безопасности в регионе.

Новый регламент законодательно меняет привычную практику, когда мешки с мусором складировались на земле, обочинах дорог или у заборов. Теперь отходы будут загружаться напрямую в мусоровоз строго по утверждённому графику. Это означает, что жителям необходимо будет выносить мусорные мешки непосредственно к приезду спецтехники.

Обязанности органов местного самоуправления (ОМСУ)

Для реализации новых правил на местные власти возлагаются ключевые задачи:

Определение точных адресов и координат точек погрузки с учётом правил дорожного движения и количества обслуживаемых домов.

Согласование графиков вывоза, разработанных региональным оператором.

Информирование населения о новых правилах и недопустимости складирования мешков в не предназначенных для этого местах.

Обеспечение информирования жителей о согласованных графиках вывоза ТКО.

В настоящее время в области действует около 500 точек бестарного сбора. Основной проблемой перехода на новую систему является неготовность части жителей подстраиваться под график, а также их сопротивление обустройству контейнерных площадок рядом с домами.

С 1 сентября оставление мусорных пакетов на земле будет считаться административным правонарушением. Для граждан штраф составит от 2 000 до 3 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей. Перевозчик не будет забирать отходы, оставленные вне установленных мест и времени, что может спровоцировать образование несанкционированных свалок, ликвидация которых ляжет на плечи местных администраций.

Решение: контейнерные площадки как альтернатива

Региональный оператор «Зеленая роща» предлагает решение, позволяющее избежать проблем с графиком и несанкционированными свалками, – обустройство контейнерных площадок.

«Уличкомам и активным жителям необходимо инициировать этот процесс, направив в администрацию заявление с просьбой оборудовать места накопления отходов. В зависимости от количества проживающих, это может быть несколько точек», – пояснили представители регоператора.

Напомним, что в 2025 году «Зеленая роща» закупила 1000 новых контейнеров, 250 из которых уже переданы г. Орлу, а остальные распределены по районам области. Часть из них может быть использована для оборудования площадок в частном секторе.

Новые правила призваны сделать сбор мусора более цивилизованным, чистым и экологичным. За дополнительной информацией обращайтесь на горячую линию регионального оператора по тел.: 48-10-04.