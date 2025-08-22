Россельхознадзор выявил в орловском суши-баре нарушения

Использовали свинину, говядину, яйца неизвестного происхождения.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 20 августа выявили нарушение прослеживаемой сырья в кафе «Суши-бар Toshi» (ул. Комсомольская, 23). Владелец заведения ИП Турдукулова Гульмира Муктарбековна зарегистрирована в ФГИС «Цербер». В меню кафе есть «Рамен с говядиной», «Удон со свининой», «Теплый салат с говядиной». Однако сырье не имеет необходимых ветеринарных документов. Следовательно, мясо и яйца поступают в кафе, не пройдя должный контроль и без подтверждения их безопасности для потребителя.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

ИА “Орелград”