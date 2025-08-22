Прокуратура проводит проверку по ДТП под Кромами

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, авария произошла сегодня утром. По предварительной информации ГАИ Орловской области, в ней погибли четверо человек и пострадали столько же. На трассе «Крым» столкнулись «Лада» и «ГАЗель».

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка. На место выехал прокурор Кромского района.

Прокуратуру интересует соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

На данный момент следственным органом уже возбуждено уголовное дело. Его завели по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (264 УК, часть 5).

«Также на контроль поставлен вопрос оказания медпомощи пострадавшим в ДТП», – указали в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»