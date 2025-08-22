В Орле к ликвидации одной свалки привлекли три УК

22.8.2025 | 15:13 ЖКХ, Новости

Проблему решила прокуратура.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова (иллюстративное)

Подразделение ведомства по Заводскому району установило, что три управляющие компании не принимали меры к надлежащему содержанию контейнерной площадки. Ей пользовались жильцы сразу нескольких домов, за которые отвечали ООО «Домком», ООО «Орловская жилищная компания» и ООО «УК Орбита».

В итоге в месте накопления отходов образовалась несанкционированная свалка.

Прокуратура внесла руководителям управляющих организаций представления. Коммунальщики услышали правоохранителей и устранили нарушения. Были проведены работы по ликвидации перенакопления отходов.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

