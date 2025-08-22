Простые орловцы построили почти 65 процентов всего жилья

Основная доля жилищного строительства приходится на сельскую местность.

По данным Орелстата, в первом полугодии 2025 года организациями и индивидуальными застройщиками в Орловской области было построено 1865 квартир. При этом организациями-застройщиками сдана в эксплуатацию 1081 квартира в 13 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 63,8 тысячи квадратных метров. А вот население региона за счет собственных и заемных средств построило 784 новых жилых дома общей площадью 115,1 тысячи квадратных метров, что составляет 64,3 процента от всей площади жилья, введенного в первой половине текущего года.

«Из них 201 жилой дом площадью 15,6 тысячи квадратных метров находится на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, – отметили в Орелстате. – Всего в первом полугодии 2025 года введено в эксплуатацию 178,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 65,6 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 113,3 тысячи квадратных метров. Из общего числа введенных в действие в первом полугодии 2025 года зданий 96,3 процента составляют здания жилого назначения».

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года общее жилищное строительство увеличилось на 10,6 процента, в том числе индивидуальное – на 3,4 процента. Ударным в этом отношении стал июня, когда общие темпы жилищного строительства в регионе по сравнению с маем 2025 года выросли на 38,8 процента, в том числе строительства домов населением – на 20,1 процента. Стоит отметить, что в сфере строительства в Орловской области занято 1325 индивидуальных предпринимателей, или на 7,7 процента больше, чем годом ранее.

Общий объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в первом полугодии 2025 года в Орловской области составил 15 миллиардов рублей, или 89,6 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду прошлого года. В июне 2025 года в строительство было вложено 3,5 миллиарда рублей, или 121,9 процента по отношению к июню предыдущего года.

ИА «Орелград»