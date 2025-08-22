В ДТП под Кромами погибли двое сотрудников УФСИН

Всего авария унесла жизни четырёх человек.

Об этом рассказали в орловском Управлении СКР. Ведомство возбудило дело по факту аварии — по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (264 УК, часть 5).

На данный момент по делу проводятся неотложные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ГАИ Орловской области сообщили о четырёх погибших и четырёх пострадавших. Авария случилась в Кромском районе сегодня утром. На федеральной трассе «Крым» столкнулись «Лада» и «ГАЗель», которые ехали во встречных направлениях.

ИА «Орелград»