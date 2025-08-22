В ДТП под Кромами погибли двое сотрудников УФСИН

22.8.2025 | 16:40 Важное, Новости, Происшествия

Всего авария унесла жизни четырёх человек.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Об этом рассказали в орловском Управлении СКР. Ведомство возбудило дело по факту аварии — по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (264 УК, часть 5).

На данный момент по делу проводятся неотложные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ГАИ Орловской области сообщили о четырёх погибших и четырёх пострадавших. Авария случилась в Кромском районе сегодня утром. На федеральной трассе «Крым» столкнулись «Лада» и «ГАЗель», которые ехали во встречных направлениях.

Фото: СУ СКР по Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования