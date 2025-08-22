В Орле создадут мурал в честь Есенина

Автором станет местный автор Владимир Кутников.

Мурал создадут в рамках фестиваля уличного искусства «Орёл — литературная столица России». Он станет 16-й работой, которая появится в рамках этого мероприятия (хотя основная часть фестиваля уже завершена).

Известно, что мурал, посвящённый Сергею Есенину, разместят на доме, который находится по соседству со зданием по улице Тургенева, 3. Его уже украшает большое настенное изображение Леонида Андреева. Таким образом два писателя-современника, тесно связанные с Орлом, будут находиться в символическом диалоге.

Фестиваль проводит АНО «Горизонты будущего».

«Есенин восхищался творчеством Андреева, а Андреев, в свою очередь, с большим вниманием относился к поэзии Есенина», — напомнила руководитель проектов организации Любовь Дмитриева.

Завершить есенинский мурал планируется до 15 сентября.

ИА «Орелград»