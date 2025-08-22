Клычков встретился с главой ФСИН России

22.8.2025 | 15:30 Новости, Общество

Об этом орловский губернатор сообщил в соцсетях.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков пообщался с руководителем ФСИН страны Аркадием Гостевым. В этом году он уже посещал нашу область.

«Договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между ведомствами в целях реализации поставленных перед системой целей и задач», – рассказал Андрей Клычков.

По его словам, участники встречи уделили особое внимание вопросу о недопущении рецидивов преступлений. После общения был принят ряд решений.

Напомним, накануне стало известно, что генпрокуратура выявила нарушения в учреждениях ФСИН, расположенных в нашем регионе.

ИА «Орелград»


