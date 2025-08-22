В Орле увековечат память о Викторе Седове и Анатолии Макарове

Эскизные предложения по установке мемориальных досок согласовал градостроительный совет.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Орла.

Виктор Седов — участник специальной военной операции, героически погибший 1 июля 2024 года в Запорожской области у села Работино. Посмертно его наградили Орденом Мужества.

До ухода на СВО добровольцем Седов работал водителем «Скорой помощи», а до этого много лет отдал службе в органах внутренних дел. Известно, что он участвовал в командировках на Северный Кавказ.

Памятные доски в честь Седова установят на фасаде дома, где он жил, на улице Дмитрия Блынского, 8, и на фасаде здания станции скорой помощи, на улице Красноармейской, 12.

Также планируется увековечить память о заслуженном артисте РСФСР и народном артисте России Анатолии Макарове. Несколько десятилетий он являлся ведущим артистом театра имени Тургенева. Мемориальная доска в его честь должна появиться на фасаде дома, где он жил, на улице Фомина, 25.

ИА «Орелград»