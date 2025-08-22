Стали известны новые подробности ДТП под Кромами

О них рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Предварительно установлено, что авария произошла сегодня примерно в 9 часов 20 минут, на 402-м километре трассы «Крым» (в Кромском районе у населённого пункта Голубица). 27-летний водитель автомобиля «Лада Веста» допустил столкновение с «ГАЗелью». Ей управлял 57-летний мужчина.

В результате ДТП погибли на месте трое — двое пассажиров «Лады» (28-летний мужчина и 22-летняя женщина) и водитель «ГАЗели». 54-летний пассажир «ГАЗели» скончался уже в «Скорой помощи» – по дороге в медицинское учреждение.

Телесные повреждения получили водитель «Лады», его 25-летний пассажир, а также двое пассажиров «ГАЗели» (46-ти и 36-ти лет). Все они госпитализированы.

Ранее в орловском управлении СКР рассказали, что двое из погибших — сотрудники УФСИН. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»