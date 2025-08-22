В Орле введут ограничения на стоянку и движение транспорта

Они связаны с проведением забега «По Берегу».
Мероприятие состоится завтра.
Стоянка транспортных средств (кроме экстренных служб» будет запрещена с 08:00 до 22:00 часов на следующих участках:
- ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября;
- ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
- ул. Пролетарская гора;
- ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до Октябрьского моста;
- ул. Герцена от ул. Советской до дома № 20 по ул. Герцена;
- ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста;
- участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской;
- Красный мост;
- ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;
- ул. Карачевская от пер. Воскресенский до пер. Михаило-Архангельский;
- пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Карачевская.
Движение транспортных средств (кроме экстренных служб» будет запрещено:
с 16:30 до 22:00 — на
- ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября,
- ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,
- ул. Пролетарская гора,
- ул. Пионерская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,
- ул. Гуртьева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,
- ул. Красноармейская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
с 18:00 до 22:00 –
- ул. Максима Горького от ул. 60-летия Октября до ул. Приборостроительной,
- ул. 60-летия Октября от ул. Октябрьской до Октябрьского моста,
- Октябрьский мост,
- ул. Герцена от Октябрьского моста до ул. Московской;
- участок дороги от дома № 13 до дома № 20 Б по ул. Герцена,
- ул. Советская от ул. Герцена до ул. Революции;
- ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста,
- участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской,
- Красный мост,
- ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;
- ул. Карачевская от пер. Воскресенский до ул. 1-я Посадская,
- пер. Воскресенский,
- ул. Комсомольская до ул. Карачевская,
- ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. 1-я Посадская,
- ул. Гагарина от пер. Воскресенский до ул. Правый берег реки Орлик,
- ул. Правый берег реки Орлик от Тургеневского моста до ул. Гагарина.
Кроме того, вводится запрет на стоянку и движение средств индивидуальной мобильности. Он будет действовать с 8 до 22 часов на следующих участках:
- ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября;
- ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
- ул. Пролетарская гора;
- ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до Октябрьского моста;
- Октябрьский мост;
- ул. Герцена от ул. Советской до дома № 20 Б по ул. Герцена;
- ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста;
- участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской;
- Красный мост;
- ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;
- ул. Карачевская от пер. Воскресенский до пер. Михаило-Архангельский;
- пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Карачевская;
- ул. Пионерская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
- ул. Гуртьева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
- ул. Красноармейская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
- участок дороги от дома № 13 до дома № 20 Б по ул. Герцена под Октябрьским мостом;
- ул. Советская от ул. Герцена до ул. Революции;
- ул. Карачевская от пер. Воскресенский до ул. 1-я Посадская;
- ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. 1-я Посадская;
- ул. Гагарина от пер. Воскресенский до ул. Правый берег реки Орлик;
- ул. Правый берег реки Орлик от Тургеневского моста до ул. Гагарина.
Информацию сообщили в Администрации Орла.
ИА «Орелград»