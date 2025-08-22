В Орле введут ограничения на стоянку и движение транспорта

22.8.2025 | 17:26 Новости, Транспорт

Они связаны с проведением забега «По Берегу».

Фото: ИА «Орелград»

Мероприятие состоится завтра.

Стоянка транспортных средств (кроме экстренных служб» будет запрещена с 08:00 до 22:00 часов на следующих участках:

  • ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября;
  • ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
  • ул. Пролетарская гора;
  • ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до Октябрьского моста;
  • ул. Герцена от ул. Советской до дома № 20 по ул. Герцена;
  • ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста;
  • участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской;
  • Красный мост;
  • ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;
  • ул. Карачевская от пер. Воскресенский до пер. Михаило-Архангельский;
  • пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Карачевская.

Движение транспортных средств (кроме экстренных служб» будет запрещено:

с 16:30 до 22:00 — на

  • ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября,
  • ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,
  • ул. Пролетарская гора,
  • ул. Пионерская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,
  • ул. Гуртьева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,
  • ул. Красноармейская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

с 18:00 до 22:00 –

  • ул. Максима Горького от ул. 60-летия Октября до ул. Приборостроительной,
  • ул. 60-летия Октября от ул. Октябрьской до Октябрьского моста,
  • Октябрьский мост,
  • ул. Герцена от Октябрьского моста до ул. Московской;
  • участок дороги от дома № 13 до дома № 20 Б по ул. Герцена,
  • ул. Советская от ул. Герцена до ул. Революции;
  • ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста,
  • участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской,
  • Красный мост,
  • ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;
  • ул. Карачевская от пер. Воскресенский до ул. 1-я Посадская,
  • пер. Воскресенский,
  • ул. Комсомольская до ул. Карачевская,
  • ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. 1-я Посадская,
  • ул. Гагарина от пер. Воскресенский до ул. Правый берег реки Орлик,
  • ул. Правый берег реки Орлик от Тургеневского моста до ул. Гагарина.

Кроме того, вводится запрет на стоянку и движение средств индивидуальной мобильности. Он будет действовать с 8 до 22 часов на следующих участках:

  • ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября;
  • ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
  • ул. Пролетарская гора;
  • ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до Октябрьского моста;
  • Октябрьский мост;
  • ул. Герцена от ул. Советской до дома № 20 Б по ул. Герцена;
  • ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста;
  • участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской;
  • Красный мост;
  • ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;
  • ул. Карачевская от пер. Воскресенский до пер. Михаило-Архангельский;
  • пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Карачевская;
  • ул. Пионерская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
  • ул. Гуртьева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
  • ул. Красноармейская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
  • участок дороги от дома № 13 до дома № 20 Б по ул. Герцена под Октябрьским мостом;
  • ул. Советская от ул. Герцена до ул. Революции;
  • ул. Карачевская от пер. Воскресенский до ул. 1-я Посадская;
  • ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. 1-я Посадская;
  • ул. Гагарина от пер. Воскресенский до ул. Правый берег реки Орлик;
  • ул. Правый берег реки Орлик от Тургеневского моста до ул. Гагарина.

Информацию сообщили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»


