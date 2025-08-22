В Орле введут ограничения на стоянку и движение транспорта

Они связаны с проведением забега «По Берегу».

Мероприятие состоится завтра.

Стоянка транспортных средств (кроме экстренных служб» будет запрещена с 08:00 до 22:00 часов на следующих участках:

ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября;

ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

ул. Пролетарская гора;

ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до Октябрьского моста;

ул. Герцена от ул. Советской до дома № 20 по ул. Герцена;

ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста;

участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской;

Красный мост;

ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;

ул. Карачевская от пер. Воскресенский до пер. Михаило-Архангельский;

пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Карачевская.

Движение транспортных средств (кроме экстренных служб» будет запрещено:

с 16:30 до 22:00 — на

ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября,

ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,

ул. Пролетарская гора,

ул. Пионерская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,

ул. Гуртьева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького,

ул. Красноармейская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

с 18:00 до 22:00 –

ул. Максима Горького от ул. 60-летия Октября до ул. Приборостроительной,

ул. 60-летия Октября от ул. Октябрьской до Октябрьского моста,

Октябрьский мост,

ул. Герцена от Октябрьского моста до ул. Московской;

участок дороги от дома № 13 до дома № 20 Б по ул. Герцена,

ул. Советская от ул. Герцена до ул. Революции;

ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста,

участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской,

Красный мост,

ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;

ул. Карачевская от пер. Воскресенский до ул. 1-я Посадская,

пер. Воскресенский,

ул. Комсомольская до ул. Карачевская,

ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. 1-я Посадская,

ул. Гагарина от пер. Воскресенский до ул. Правый берег реки Орлик,

ул. Правый берег реки Орлик от Тургеневского моста до ул. Гагарина.

Кроме того, вводится запрет на стоянку и движение средств индивидуальной мобильности. Он будет действовать с 8 до 22 часов на следующих участках:

ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. 60-летия Октября;

ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

ул. Пролетарская гора;

ул. 60-летия Октября от ул. Максима Горького до Октябрьского моста;

Октябрьский мост;

ул. Герцена от ул. Советской до дома № 20 Б по ул. Герцена;

ул. Набережная Дубровинского от ул. Советской до Красного моста;

участок дороги, прилегающей к дому № 1 на площади Мира со стороны Красного моста от Набережной Дубровинского до ул. Покровской;

Красный мост;

ул. Гостиная от Красного моста до пер. Воскресенский;

ул. Карачевская от пер. Воскресенский до пер. Михаило-Архангельский;

пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Карачевская;

ул. Пионерская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

ул. Гуртьева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

ул. Красноармейская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

участок дороги от дома № 13 до дома № 20 Б по ул. Герцена под Октябрьским мостом;

ул. Советская от ул. Герцена до ул. Революции;

ул. Карачевская от пер. Воскресенский до ул. 1-я Посадская;

ул. Комсомольская от ул. Гагарина до ул. 1-я Посадская;

ул. Гагарина от пер. Воскресенский до ул. Правый берег реки Орлик;

ул. Правый берег реки Орлик от Тургеневского моста до ул. Гагарина.

Информацию сообщили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»