Около 400 тяжких преступлений раскрыли в Орловской области

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области рассказало УМВД.

В Орловской области за 7 месяцев 2025 года сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами их других правоохранительных ведомств раскрыли в общей сложности 1661 преступление, в том числе 389 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. За отчетный период времени установлено 1328 человек, совершивших преступления. В рамках оперативно-розыскных мероприятий было 114 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Кроме того, установлено местонахождение 16 человек, считавшихся пропавшими без вести. Такие данные обнародовало Управление МВД России по Орловской области.

«В истекшем периоде ткущего года оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел Орловской области была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности, контролю за миграционной ситуацией, защиту личных и имущественных прав граждан, обеспечение неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений», – следует из информации УМВД.

В ведомстве подчеркнули, что в целом общественно-политическая ситуация в регионе в течение текущего года оставалась стабильной. Регистрируемая преступность по сравнению с прошлым годом снизилась в 18 районах, причем лидерами по снижению преступности стали Новосильский, Шаблыкинский, Должанский, Колпнянский и Краснозоренский муниципальные районы. В структуре преступности 58,3 процента приходится на преступления против собственности.

«11,4 процента составляют преступные посягательства против личности, 9,8 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 7,6 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, – перечислили в УМВД. – В истекшем периоде меньше зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, мошенничеств, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, краж всех форм собственности, угонов транспортных средств».

ИА «Орелград»