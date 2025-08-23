Мценские власти отчитались о готовности школ

Отчет администрации города поступил в горсовет.

Во Мценске работают 23 муниципальных образовательных организации, в том числе 12 дошкольных, восемь общеобразовательных школ, две организации дополнительного образования детей и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. К 8 августа 2025 года все они были проинспектированы специальной комиссией. В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных организациях проведен косметический ремонт помещений «силами технических работников организаций».

Об этом сообщается в отчете управления образования администрации города Мценска, который был направлен для сведения во Мценский горсовет народных депутатов. Из него следует, что на текущий ремонт зданий и сооружений образовательных организаций из местного бюджета в этом году было выделено 9,697 миллиона рублей, в том числе 2,75 миллиона рублей для учреждений дошкольного образования, 3,219 миллиона рублей – для школ, 3,728 миллиона рублей – для учреждений дополнительного образования.

«Руководители образовательных организаций уделяют должное внимание решению вопросов обеспечения и соблюдения правил пожарной безопасности в образовательной организации, – следует из документа. – Во всех образовательных организациях в течение учебного года, а также в преддверии нового учебного года проведено техническое обслуживание установленных ранее автоматических пожарных сигнализаций. Приказами по образовательным организациям назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, прошедшие обучение по пожарному минимуму».

На сегодняшний день образовательные организации обеспечены первичными средствами пожаротушения в полном объеме в соответствии с нормами, заверили местные власти. Везде проведены измерительные работы электрических сетей, сопротивления заземляющих устройств, прошли гидравлические испытания систем отопления, проверены системы вентиляции, проведено испытание средств защиты, поверка манометров и теплосчетчиков.

Кстати, на замену счетчиков горячей, холодной воды и теплосчетчиков в образовательных организациях из муниципального бюджета было израсходовано 1,577 миллиона рублей. Во всех образовательных организациях имеются должностные лица, ответственные за электрохозяйство. В ходе подготовки учреждений к новому учебному году особое внимание уделялось их санитарно-эпидемиолоическому состоянию, наличию рециркуляторов и дезинфецирующих средств в достаточном количестве.

«Также комиссия уделила особое внимание проверке состояния пищеблоков образовательных учреждений, – говорится в отчете. – Все представленные к проверке помещения и оборудование соответствуют нормам и требованиям. В новом учебном 2025-2026 году питание школьников обеспечивает ООО «Фабрика Кухни», с которым общеобразовательные учреждения заключили соответствующие договора».

