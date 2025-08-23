В Орловской области «отберут» талантливую молодежь

Областные власти проведут традиционный конкурс.

В Орловской области объявлен конкурсный отбор талантливой молодежи. Прием документов участников будет производиться в период с 15 по 30 сентября 2025 года сектором оценки качества образования областного управления региональной образовательной политики. Как сообщил департамент образования Орловской области, конкурс ежегодно проводится в соответствии с указом губернатора. Ежегодно учреждается 12 денежных поощрений губернатора в размере 20 тысяч рублей каждое.

Номинации следующие: «Социально значимая и общественная деятельность» (два денежных поощрения); «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» (два денежных поощрения); «Профессиональное мастерство» (два денежных поощрения); «Художественное творчество» (три денежных поощрения); «Любительский спорт» (три денежных поощрения).

Губернаторские премии положены талантливым молодым людям, достигшим значительных результатов в науке, образовании, искусстве и спорте, в том числе победителям различных конкурсов, соревнований, олимпиад муниципального и регионального уровня. Возраст участников конкурсного отбора составляет от 14 до 25 лет. Талантливые молодые люди, уже получившие эту губернаторскую премию, имеют право повторно участвовать в конкурсном отборе, но не ранее чем через 3 года после получения премии.

К конкурсному отбору не допускаются молодые люди, получившие в течение двух последних лет аналогичную премию федерального уровня. Правом выдвижения конкурсантов обладают коллегиальные органы управления образовательных организаций, в которых они обучаются или работают. В конкурсную комиссию участники должны представить письменное заявление в произвольной форме, отзыв педагога, наставника и иных лиц об их творческих достижениях, копии протоколов выступлений на спортивных соревнованиях, характеристику с места учебы или работы, портфолио, эссе на тему «Моя гражданская позиция» и др. Список победителей конкурсного отбора будет утвержден указом губернатора не позднее 1 декабря текущего года.

ИА “Орелград”