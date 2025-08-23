Орловскую бизнес-леди наказали за мировые бренды

Административный штраф для нее превысил 90 тысяч рублей.

Административное дело по заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области рассмотрел региональный арбитраж. Ответчиком в процессе выступила индивидуальный предприниматель, а именно бизнес-леди, на которую ранее был составлен протокол по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. В судебном заседании она вину признала и пояснила суду, что правонарушение допустила из-за невнимательности и незнания закона.

Как следует из материалов дела, ИП принадлежит магазин в Орле, который торгует обувью и одеждой. В июне 2025 года в торговую точку нагрянули сотрудники Управления Роспотребнадзора с внеплановым инспекционным визитом. Они установили, что товары легкой промышленности, а именно «фирменная» обувь с товарными знаками мировых брендов таких фирм-производителей, как Nike, Adidas и Reebok, продавалась без заключения договорных отношений с правообладателями указанных товарных знаков.

Проверяющие пришли к выводу, что бизнес-леди незаконно использовала чужие товарные знаки. Так, в реализации находились десятки пар кроссовок со всемирно известными товарными знаками, но при этом на самих кроссовках было указано «Made in VIETNAM». То есть, Nike, Adidas и Reebok были произведены во Вьетнаме, откуда, видимо, в конце концов добрались до Орла. Всего в реализации находилось 62 пары обуви с незаконным использованием чужих товарных знаков, их общая стоимость составила 62 238 рублей.

Суд установил, что правообладателем товарного знака Adidas является компания «Адидас АГ» из Германии, товарного знака Nike – компания «Найк Инноувейт» из США, товарного знака Reebok – компания Reebok International. Документов, разрешающих использование данных товарных знаков на вышеуказанных товарах, у бизнес-леди не нашлось. Она призналась суду, что не заключала каких-либо соглашений с правообладателями. Арбитраж признал ее виновной в контрафактной торговле и привлек к административной ответственности в виде штрафа в размере более 93 тысяч рублей, с конфискацией предметов совершения административного правонарушения, указанных в протоколе ареста товаров. Если ИП успеет оплатить штраф в течение 20 дней, то его размер будет уменьшен ровно наполовину.

ИА “Орелград”