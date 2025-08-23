Орловский малый бизнес втиснули в большую программу

Поддержку малому и среднему бизнесу обещают областные власти.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности». В частности, ее дополнили подпунктом, гарантирующим поддержка так называемых субъектов малого и среднего предпринимательства (субъектов МСП). Поддержка обещана тем, кто реализует приоритетные для экономики региона проекты, удовлетворяющие одному или нескольким условиям.

В частности, субъект МСП должен работать в одной или нескольких из следующих сфер: «Обрабатывающие производства», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Деятельность в сфере туризма», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги».

Участие в программе могут принять представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные недавно и проработавшие менее 2 лет. Они должны работать в креативной индустрии и соответствовать критериям Федерального законы от 8 августа 2024 года № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Напомним, в этом году подобный закон приняли и на региональном уровне.

Поддержку обещают представителям МСП, работающим на экспорт, малым и средним предпринимателям и их близким родственникам, принимавшим участие в специальной военной операции. Кроме того, субъект МСП должен иметь потенциал роста и перехода из одной категории бизнеса в другую категорию, должен реализовывать мероприятия по повышению производительности труда, состоять в реестре ответственных субъектов предпринимательской деятельности согласно Закону Орловской области «О развитии ответственного ведения бизнеса в Орловской области».

Поддержку получат предприниматели, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, молодые предприниматели, то есть физические лица в возрасте до 35 лет включительно, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя или владеющие не менее чем 50 процентами доли в уставном капитале юридического лица. Также участие в программе могут принять самозанятые, не достигшие возраста 36 лет.

Поддержка гарантирована и в случаях, если субъект МСП состоит в реестре малых технологических компаний, является социальным предприятием или резидентом кластера, курируемого региональным Центром кластерного и инновационного развития, состоит в реестре семейных предприятий в Орловской области.

