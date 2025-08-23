Под Орлом пострадавшая простила виновника ДТП

Решение по уголовному делу вынес Болховский районный суд.

Как следует из материалов дела, оно было заведено на местного ранее не судимого жителя. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дорожный инцидент произошел в конце декабря 2024 года.

В тот день обвиняемый следовал по автодороге «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» на технически исправном автомобиле «Лада Гранта». В салоне также находилась женщина-пассажир. Около 16 часов дня произошла авария. По версии органов предварительного расследования, водитель превысил скорость, машина ехала со скоростью 121-124 км/ч. Тем самым, с точки зрения закона, водитель проявил преступную небрежность, не был внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям и в результате утратил контроль за движением транспортного средства.

Он выехал на полосу встречного движения, совершая маневр обгона, после чего при перестроении на свою полосу движения выехал на обочину. Там машину занесло, и она опрокинулась. В результате ДТП тяжелые травмы получила пассажирка. По квалифицирующему признаку опасности для жизни в совокупности они были расценены врачами как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшей. Ну а следствие установило, что действия водителя состоят в прямой причинно-следственной связи с причинением потерпевшей тяжкого вреда здоровью.

Уже в судебном заседании Болховского районного суда, куда на рассмотрение поступили материалы уголовного дела, потерпевшая подала письменное заявление, в котором просила прекратить уголовное дело в отношении виновника ДТП. Объяснила она это примирением с подсудимым. Женщина пояснила, что причиненный им вред ей возмещен в полном объеме. В частности, в счет возмещения морального и материального вреда водитель выплатил ей 50 000 рублей и принес свои извинения. Этого оказалось достаточно.

Подсудимый и его защитник в судебном заседании также просили прекратить уголовное дело, не возражал против этого и государственный обвинитель. Суд счел, что примирения между потерпевшей и подсудимым достаточно, и постановил прекратить производство по уголовному делу о ДТП с пострадавшей.

ИА «Орелград»