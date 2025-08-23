Артефакты XVIII века раскопали в центре Орла

Археологи выявили в областном центре новый исторический памятник.

Археологическая экспедиция СПОК «Елецкий Стан» выявила в Орле, на улице Степана Разина, дом 10, объект археологического наследия, а именно ранее неизвестный культурный слой исторической части. Полевой этап работ включал в себя осмотр местности с фотофиксацией и закладку разведочного шурфа. Сейчас на историческом участке располагается здание кафе. При закладке шурфа были раскопаны коровьи кости и так называемый массовый материал. К последнему археологи отнесли 39 обломков круговой посуды нового времени XVIII-XIX веков, в том числе два венчика, фрагмент миски, семь обломков крышки, три донца и один декорированный фрагмент стенки.

«Керамика «тянутая», полностью или в основном изготовленная методом вытягивания из куска глины на ножном гончарном круге, – отметили в своем отчете исследователи. – По технологии изготовления керамика представлена четырьмя группами: красноглиняная, белоглиняная, чернолощеная, поливная. Кроме того, выделено два фрагмента обгоревшей керамики, пропитанной углеродом, из-за чего определить режим и качество обжига невозможно. К первой группе отнесено 24 экземпляров красноглиняной гладкой керамики».

Вторая группа представлена четырьмя фрагментами белоглиняной керамики, два фрагмента стенок от разных чернолощеных сосудов составили третью группу. А четвертую группу представили два обломка поливной посуды. В целом по результатам обследования выявлен объект археологического наследия, получивший обозначение ОАН «Культурный слой исторической части г. Орла: ул. Разина, дом 10 г», XVIII-XIX вв. Приказом регионального управления по охране памятников он уже включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области.

Из описания объекта следует, что он представляет собой культурные напластования, сформировавшиеся в процессе существования и развития города. Общая мощность культурного слоя составляет не менее 1,1 метра. Новый памятник имеет историческую ценность, так как «несет информацию об истории развития города в целом и его исторических районов в частности». Однако в настоящий момент на этом участке планируется строительство «объекта вспомогательного назначения с обустройством прилегающей территории».

