Во Мценске участникам СВО гарантировали бесплатную культурную программу

Местные власти обновили порядок предоставления льгот.

Администрация Мценска в обновленной редакции утвердила «Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан на посещение муниципальных бюджетных учреждений культуры». Изменения внесены в целях приведения местного нормативного акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Основной задачей является введение механизма учета категорий граждан, посещающих муниципальные бюджетные учреждения культуры на льготных условиях, эффективное планирование расходов и доходов учреждений культуры, а также контроль за исполнением показателей качества муниципального задания.

Документом, в частности, установлены категории граждан, имеющих право на льготное посещение культурных мероприятий. Так, детям и подросткам в возрасте до 18 лет гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц; многодетным семьям гарантируется один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок; Героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы гарантировано внеочередное бесплатное посещение государственных музеев, картинных галерей, выставочных залов и выставочных центров и размещенных в них экспозиций, выставок и ярмарок.

Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам во Мценске предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Право на бесплатное посещение мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, имеют мобилизованные граждане, контрактники, добровольцы, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, служащие правоохранительных органов РФ, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции. Аналогичная льгота предоставлена членам семей участников СВО, в том числе погибшим или умершим от полученных ран позднее.

При проведении платных мероприятий муниципальные бюджетные учреждения культуры с учетом их финансовых, материально-технических и организационных возможностей могут устанавливать и другие льготы, в том числе для: инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, инвалидов I и II группы, детей-сирот, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, детей школьного возраста, сотрудников государственных и муниципальных музеев РФ, участников боевых действий и ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, членов комитета Международного совета музеев, волонтеров и добровольцев.

Льготы для таких категорий граждан устанавливаются учреждениями культуры по согласованию с администрацией города Мценска. Они могут быть установлены в формах предоставления права бесплатного посещения или скидки на стоимость билета от 10 до 50 процентов, оформления коллективного билета (на группу, класс или семью) с предоставлением скидки от стоимости единого группового билета, единовременного посещения, бесплатного либо со скидкой от цены билета, с указанием конкретных дня недели и месяца. Например, бесплатное посещение может действовать в «Ночь музеев» или в «Библионочь».

ИА “Орелград”