Около 19 кг наркотиков изъяли в Орловской области

К уголовной ответственности за наркопреступления привлечены 74 человека.

В Орловской области повысилась эффективность проведения мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности. Об этом сообщило региональное Управление МВД России. По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года сотрудники органов внутренних дел области во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами пресекли 317 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе 284 тяжких и особо тяжких преступления, 102 противоправных деяний были совершены в крупном и особо крупном размере, 259 – связаны непосредственно со сбытом наркотиков.

«По выявленным преступлениям из незаконного оборота изъято 18,94 килограмм наркотических средств, – сообщает Управление МВД. – К уголовной ответственности привлечено 74 лица. Пресечено 231 административное правонарушение по линии незаконного наркооборота, по которым к ответственности привлечено 187 физических лиц и четыре юридических лица. На данных лиц судом наложены штрафы на общую сумму 1,061 миллиона рублей».

Так, только в рамках проведения на территории Орловской области первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак» выявлено 21 наркопреступление. По данным фактам возбуждены уголовные дела 13 – по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, 7 – статьей 228.1 УК РФ, 1 – статьей 231 УК РФ. В их числе правоохранители указывают девять противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, что и было приоритетным направлением деятельности в ходе проведения операции «Мак».

«Из незаконного оборота изъято 289 граммов наркотических средств, из которых 221 грамм – наркотики растительного происхождения (марихуана, гашиш), 68 граммов синтетических наркотических средств, – такие итоги операции озвучили ранее в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков выявлено два незаконных посева наркосодержащих растений. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ, составлен административный протокол по статье 10.5.1 КоАП РФ. Также выявлено и уничтожено 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 1600 квадратных метров».

Кроме этого, в рамках реализации первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак» было выявлено 27 административных правонарушений. В рамках проведения антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД за семь месяцев текущего года было проведено 125 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 8,5 тысячи человек, в том числе около 4,8 тысячи несовершеннолетних.

