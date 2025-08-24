Фетовский сквер во Мценске благоустроили с нарушениями?

Вопрос целевого расходования средств неожиданно всплыл в арбитражном суде.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска не удалось оспорить в суде постановление Управления Федерального казначейства по Орловской области. Последнее ранее назначило управлению ЖКХ административный штраф в размере 38 478 рублей. Мценские чиновники посчитали его необоснованным и по суду пытались от него отбиться. Однако региональный арбитраж им в этом отказал – постановление казначейства оставлено в силе.

Спор шел вокруг благоустройства Фетовского сквера. Управление ЖКХ в своем иске указало, что в этом сквере предусмотрено проведение массовых праздничных мероприятий в культурно-событийной зоне с участием различной целевой аудитории. Для обеспечения комфортного участия наибольшего количества жителей и гостей города были приобретены дополнительные лавки Riposo и урны City, вазоны Bellezza. Они являются движимым имуществом, хранятся вне территории сквера, однако используются в дни проведения массовых мероприятий. Дополнительное приобретение вазонов Bellezza не противоречит концепции в части устройства нижнего яруса озеленения территории Фетовского сквера, считают они.

Но именно дополнительные малые архитектурные формы и привлекли внимание контролирующих ведомств. Как следует из материалов дела, ранее межрайонная прокуратура провела проверку на основании информации, поступившей из Управления Федерального казначейства по Орловской области. Последняя провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках финансировалось благоустройство Фетовского сквера.

Было установлено, что управлением ЖКХ в 2022 году при благоустройстве Фетовского сквера были приобретены те самые лавки Riposo, урны City и вазоны Bellezzal на общую сумму 769 560 рублей. В казначействе отметили, что перечисленные объекты не были предусмотрены планировочными и архитектурными решениями проекта, альбомами основных схем и графических материалов, приложенными к конкурсной заявке, и мероприятиями благоустройства. И это, по мнению казначейства, свидетельствует о нецелевом использовании бюджетных средств.

Постановлением Мценской межрайонной прокуратуры в сентябре 2024 года было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 КоАП РФ. Рассмотрело его УФК по Орловской области. Оно признало управление ЖКХ виновным и наказало его административным штрафом в размере 38 478 рублей. Не согласившись с вынесенным постановлением, мценские чиновники обратились в суд, но тот признал действия казначейства законными и обоснованными.

Казначейство по итогам проверки выдавало управлению ЖКХ предписание о необходимости принятия мер по устранению причин и условий бюджетных нарушений в течение 30 дней. Также управлению дали 120 дней на возврат в федеральный бюджет суммы нецелевого расходования межбюджетного трансферта в размере 769 560 рублей. Кстати, согласно акту выездной проверки от 30 марта 2024 года, на территории Фетовского сквера на тот момент находилось всего две лавки Riposo, а 18 лавок не было на месте; также была обнаружена одна урна, а оставшиеся 19 урн отсутствовали. Впрочем, их вскоре нашли – они находились возле здания администрации города Мценска, то есть вне зоны благоустройства Фетовского сквера. И этот факт сыграл свою роль при рассмотрении административного дела.

