В Ливнах выделят места для погребения погибших участников СВО

Власти скорректируют положение об организации похоронного дела.

Проект внесения изменений в положение «Об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Ливны» поступил на рассмотрение Ливенского городского Совета народных депутатов. В частности, в документе появится пункт о погребении погибших участников специальной военной операции.

Согласно обновленной версии документа, места захоронений в Ливнах будут подразделяться на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные и места захоронений погибших участников СВО, места захоронений невостребованных умерших (погибших) граждан. Размеры бесплатно предоставляемых мест захоронения устанавливаются равными: для одиночных захоронений – 2,5×1,5 метра (длина, ширина), площадь – 3,75 кв. м.; для родственных захоронений – 2,5×3 метра, площадь – 7,5 кв. м; для почетного захоронения – 2,5×2 метра, площадь – 5 кв. м.; для захоронения погибших участников СВО на воинском участке общественного кладбища – 2,5×2 метра, площадь – 5 кв. м.; для захоронения невостребованных умерших – 2,5×1,5 метра, площадь – 3,75 кв. м.

Размер семейного захоронения не должен превышать 15 квадратных метров (длина – 2,5 метра, ширина – 6 метров). Для создания семейного захоронения бесплатно предоставляется участок земли размером 2,5×3 метра. За предоставление участка земли, превышающего размер бесплатно предоставляемого участка, взимается плата. Ее размер устанавливается постановлением администрации города. Вырученные за это средства подлежат зачислению в бюджет города Ливны.

«Ответственность за содержание мест захоронений, надмогильных сооружений возлагается на лиц, ответственных за места захоронений, указанных в удостоверении о захоронении, – говорится в проекте документа. – Организация содержания мест погребения на территории города в соответствии с санитарными и экологическими требованиями осуществляется управлением ЖКХ».

Работы по содержанию общественных кладбищ на территории города Ливны включают в себя механизированную и ручную уборку проездов и пешеходных дорожек в летний и зимний периоды, обработку проездов и пешеходных дорожек противогололедными материалами, покос травы, снос аварийных и сухих деревьев и кустарников, опиловку аварийных деревьев, содержание в исправном состоянии имущества (ограждений, площадок для сбора отходов, накопительных баков с водой, емкостей с песком и т.д.), своевременный сбор и вывоз мусора.

ИА “Орелград”