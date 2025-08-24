Школы Мценска обезопасили от незваных гостей

Каждое образовательное учреждение получило паспорт безопасности.

Об этом сообщается в отчете управления образования администрации города Мценска. Из него следует, что в каждой образовательной организации утверждены паспорта безопасности и планы антитеррористической защищенности объекта, согласованные с местным отделением УФСБ по Орловской области. Территории всех образовательных организаций имеют ограждения, исключающие несанкционированный доступ. Во всех образовательных организациях в рамках антитеррористической безопасности ведется пропускной режим.

Лицей № 5, средние школы №№ 1, 4, 7 и 9 заключили договора с ЧОП «Шторм-1» на обеспечение охраны с 1 сентября 2025 года. Система контроля управления доступом установлена в средней школе № 9 и детских садах №№ 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Все образовательные организации оснащены кнопкой тревожной сигнализации. Система видеонаблюдения имеется во всех общеобразовательных организациях и во всех дошкольных образовательных организациях, кроме детских садов №№ 6 и 7.

«В целом, можно сказать, что руководителями образовательных организаций проведена тщательная работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году, – сообщает управление образования. – В 2025-2026 учебном году к обучению в общеобразовательных учреждениях города Мценска приступят 4328 обучающихся, из них 338 первоклассников. В детских садах города на 1 сентября 2025 года численность воспитанников составит 1520 человек».

Всего во Мценске работают 23 муниципальных образовательных организации, в том числе 12 дошкольных, восемь общеобразовательных школ, две организации дополнительного образования детей и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В них работают 627 педагогических работников, в том числе 342 школьных учителя, 235 педагогов дошкольных образовательных учреждений и 50 – учреждений дополнительного образования.

