На Орловщине с кадастрового учета сняли 18 тысяч объектов

О проведении масштабной работы проинформировали заинтересованные ведомства.

В Орловской области в 2025 году выявлено свыше 1500 правообладателей объектов недвижимости, сведения о правах которых уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Кроме того, с кадастрового учета снято около 18 тысяч объектов. Такая информация прозвучала на рабочей встрече, организованной Управлением Росреестра по Орловской области. В ней приняли участие представители регионального Управления Федеральной налоговой службы и органов местного самоуправления.

«Участники обсудили исполнение поручения президента Российской Федерации по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», а также вопросы, возникающие в процессе проведения муниципальными образованиями Орловской области работы по определению земельных долей, выраженных в гектарах или балло-гектарах», – пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области.

Руководитель ведомства Надежда Кацура отметила в своем выступлении, что в Орловской области продолжается масштабная работа по выявлению собственников домов, квартир, строений, земельных участков и объектов капитального строительства, права на которые возникли до 31 января 1998 года, и сведения о них отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Тем временем ФНС России разъяснила порядок освобождения от налогообложения хозяйственных построек граждан. Сообщается, что хозпостройки, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не более 50 квадратных метров не облагаются налогом на имущество физических лиц. В их число могут входить сооружения и строения вспомогательного использования, например, сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы. Льгота применяется для одной хозпостройки, расположенной на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

«При этом она не должна использоваться в предпринимательской деятельности, – отметили в ФНС. – Для беззаявительного порядка применения указанной льготы предусмотрен информационный обмен сведениями об объектах недвижимости между налоговым органами и органами Росреестра. Представительные органы муниципальных образований могут расширить условия применения указанной налоговой льготы. Например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 квадратных метров».

ИА “Орелград”