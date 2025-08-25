В Орле проведут антитеррористическую выставку

Выставка «Терроризм вне закона» пройдет в областной библиотеке.

Как пояснили организаторы, мероприятие будет приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября. Выставка стартует 25 августа и проработает по 22 сентября 2025 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Для России 3 сентября – особая дата. В этот день произошла трагедия в Беслане, где террористы захватили школу. Тот теракт стал одним из самых кровавых и жестоких в истории нашей страны, в ходе тех трагических событий погибло много детей. Кстати, самым страшным терактам посвящен отдельный раздел выставки. Это своеобразная дань памяти, тем, кто стал их жертвами.

«Представленная вниманию посетителей экспозиция – это вклад наших сотрудников в дело борьбы с терроризмом, – сообщает «Бунинка». – Ее основная задача привлечь как можно больше людей к этой проблеме, чтобы не осталось равнодушных к трагедии, обрушившейся на современное человеческое сообщество. Печатные издания, представленные на выставке, посвящены различным особенностям и проявлениям терроризма. Читатели найдут на страницах газетно-журнальных изданий материалы, посвященные истории, психологическим основам, национально-этнической, политической и финансовой составляющей терроризма».

Организаторы рекомендуют посетителям выставки обратить особое внимание на статью Щебланова и Суркова, опубликованную в 2021 году в журнале «Полис». Авторы статьи приводят и анализируют результаты различных социальных опросов россиян на предмет эффективности контртеррористических действий и операций, начиная с 2000 года. Согласно статистике, например, более 90 процентов членов всех экстремистских организаций молодые люди до 30 лет.

«Они же составляют 80 процентов всех совершивших преступления в том числе убийства по мотивам расовой, национальной, религиозной ненависти, – продолжают в «Бунинке». – Об этом пишет С. Воронцов в статье «Противодействие экстремизму в среде студенческой молодежи». Особое внимание отведено роли СМИ и Интернета в борьбе с терроризмом, а также и в разжигании национальной и религиозной нетерпимости. Об этом можно узнать, обратившись к материалам в журналах «Свободная мысль», «Власть», «Социс».

Стоит напомнить, что с 15 марта 2025 года в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина работает выставка «Терроризм без масок». Она проработает по 27 декабря 2025 года. Печатные издания, представленные на этой постоянной выставке, посвящены различным проявлениям терроризма и борьбе с ним. В частности, широкая дискуссия об эффективности современных форм и методов профилактики терроризма и экстремизма развернулась на страницах таких журналов, как «Власть», «Стратегия России», «Российская Федерация сегодня», «Законность» и др.

«Посетители выставки имеют возможность ознакомиться с опытом организации физической защиты образовательных организаций, с актуальными вопросами профилактики скулшутинга в условиях образовательных организаций, с такими явлениями, как русофобия и противоправный контент. Выставка окажет методическую помощь по вопросам организации профилактики деструктивных проявлений для педагогов и специалистов по работе с молодежью», – отмечают организаторы.

