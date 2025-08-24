Правила догазификации доработали в Орловской области

Изменения внесены в порядок предоставления меры социальной поддержки.

Правительство региона внесло изменения в постановление «Об утверждении размера и порядка предоставления меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Орловской области». Как следует из преамбулы, документ принят в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии.

Согласно обновленной редакции, компенсация расходов на газификацию домовладения производится по представленному в письменной форме в филиал казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства или пребывания заявлению. Составляться оно должно по типовой форме, которую правительство утвердило своим новым постановлением.

Заявление и документы могут быть поданы в учреждение: лично; посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Заявление, поданное посредством ЕПГУ, подписывается простой электронной подписью. Копии документов на бумажном носителе представляются заявителем при личном обращении в учреждение.

В постановлении подчеркнуто, что заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В связи с этим в документе появилось несколько новых пунктов. Один из них гласит, что в случае представления заявителем недостоверной или неполной информации, орган соцзащиты должен направить ему уведомление. Заявитель получает возможность исправить допущенную ошибку.

В этом случае срок принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений приостанавливается до тех пор, пока заявитель не подаст новый, доработанный пакет документов. Кстати, правительство также утвердило две типовые формы решения: одна – на случай принятия положительного решения о назначении соцподдержки, вторая – на случай отказа.

Напомним, в Орловской области выдают субсидии на догазификацию. Сумма выплат ограничена – не более 100 тысяч рублей на одно домовладение. Как отмечали в пресс-службе губернатора, благодаря субсидии граждане не тратят собственные средства. А департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области переводит деньги непосредственно на счет газораспределительной организации, так что поживиться за казенный счет не получится.

Право на субсидию имеют: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; участники специальной военной операции и члены их семей; инвалиды первой группы; лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами; многодетные семьи; малоимущие граждане.

ИА “Орелград”