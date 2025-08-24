Суд под Орлом изучил спорный вопрос о правилах обгона

Водитель пытался доказать, что правила дорожного движения он не нарушал.

Мировой судья судебного участка Шаблыкинского района рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Оно было заведено на местного жителя и вердикт может оказаться полезным для многих других автовладельцев. Спор, по сути, касался анализа правила обгона транспортных средств. Подробности сообщила пресс-служба Урицкого районного суда, в чьей подведомственности находится судебный участок Шаблыкинского района.

«Установлено, что в июне 2025 года на автодороге «Орел – Брянск» водитель совершил обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, – следует из информации пресс-службы суда. – Начало маневра было осуществлено на участке дороги с прерывистой линией разметки, однако завершено уже в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» и сплошной линии разметки, что является нарушением правил дорожного движения».

Однако сам водитель с этим не согласился. В судебном заседании он свою вину не признал. По его версии, он начал маневр обгона на разрешенном для этого участке дороги, не создавая помех для встречного транспорта. Следовательно, нарушения правил дорожного движения не было. Суд изучил и его версию, и представленные в деле доказательства вины правонарушителя. В результате водителя все-таки признали виновным в совершении административного правонарушения.

В своем постановлении мировой судья подчеркнул, что выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, действительно был произведен с соблюдением Правил дорожного движения. Но акцент был сделан на том, что завершение маневра произошло уже в нарушение указанных требований, а такие нарушения как раз и квалифицируются по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

«Учитывая тяжесть совершенного правонарушения, личность правонарушителя, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, мировой судья назначил водителю административное наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей. Постановление мирового судьи не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – добавили в пресс-службе Урицкого районного суда.

ИА «Орелград»