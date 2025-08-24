Орловщине придется сокращать выбросы парниковых газов

Такую задачу перед регионами и правительством поставил президент Владимир Путин.

В соответствии с указом президента РФ необходимо обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67 процентов относительно уровня 1990 года. Об этом сообщается на сайте Орловского облсовета народных депутатов со ссылкой на федеральное сетевое издание. Указ принят в целях реализации Россией Парижского соглашения, заключенного 12 декабря 2015 года. Ознакомиться с указом можно на сайте правовых актов.

«Цель должна быть достигнута «с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации, недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения», – сообщает региональный парламент.

По данным Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, Орловская область не входит в перечень регионов с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако наблюдаемая аккумуляция загрязняющих веществ в окружающей среде, наличие хоть и локальных, но множественных зон повышенных загрязнений, имеющаяся антропогенная нагрузка на значительной территории, сформировали тенденцию деградации экосистем, экотипов и уменьшения биоразнообразия.

«Наибольшую нагрузку несут водные объекты, почвы, леса, животный мир. Несколько лучшее положение дел с атмосферным воздухом, – сообщается в ежегодном докладе об экологической ситуации в Орловской области. – Несмотря на регистрацию регулярных превышений предельно допустимых концентраций по отдельным веществам в водных объектах и в атмосферном воздухе, в целом общий фон загрязнений на территории области достаточно низкий».

По данным на начало 2025 года, в Орловской области насчитывалось 1252 объекта, имеющих выбросы загрязняющих веществ, и 14 582 источников выбросов загрязняющих веществ. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ из указанных источников в 2024 году в регионе составили 29 221 тонн, в том числе: твердые – 1760 тонн, газообразные и жидкие – 27 462 тонн. Так, диоксида серы было выброшено в воздух 478 тонн, оксида углерода – 6143 тонны, оксида азота – 3853 тонны, углеводородов – 13 327 тонн, летучих органических соединений – 2346 тонны, прочих газообразных и жидких выбросов – 1316 тонн. Суммарный выброс от передвижных источников на территории Орловской области в прошлом году составил 26 744 тонн.

ИА «Орелград»