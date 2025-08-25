Макеты гранат закупили для ливенских школ

Закупки производились в рамках проекта «Все лучшее детям».

Администрация города Ливны оценила подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщила начальник управления общего образования Ольга Шкодкина, процесс подготовки включал в себя мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарного благополучия. В целом он был направлен на создание оптимальных условий пребывания детей и подростков в школах и детских садах. Всего на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджета города выделили более 12 миллионов рублей.

«В рамках реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования» федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» завершен капитальный ремонт средней школы № 5, – цитирует Ольгу Шкодкину пресс-служба администрации города. – По инициативе подрядчика ремонтные работы были выполнены в 2024 году, в текущем году осуществлялась закупка оборудования. На сегодняшний день закуплено учебное оборудование и мебель на сумму 6,617 миллиона рублей».

По словам спикера, в текущем году семь ливенских школ, кроме гимназии и школы № 5, участвуют в оснащении средствами обучения и воспитания по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (Технология)». На закупку оборудования из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» им выделили 735 тысяч рублей, то есть по 105 тысяч рублей на каждую школы. Поставки осуществляются с июля несколькими траншами.

«Уже поступили по ОБЗР – макет ручной гранаты Ф-1 (ожидаем массогабаритный макет автомата Калашникова); по «Технологии» – утюг с пароувлажнителем, лобзик электрический ручной, ручная фрезерная машина, верстак комбинированный с тисками, защитным экраном и табуретом, (ожидаем швейные машины с функцией «Зигзаг»), – сообщила Ольга Шкодкина. По данным управления общего образования, начало 2025-2026 учебного года в ливенских детских садах встретят, по прогнозам, 1852 ребенка, в школах – 5282 ученика, включая 473 первоклассника, 580 девятиклассников и 236 одиннадцатиклассников. К работе с детьми приступят 740 педагогов, в том числе 308 учителей, 216 воспитателей и 216 педагогов служб сопровождения.

ИА “Орелград”