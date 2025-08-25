Избившему выпускника орловцу дали 2 года принудительных работ

Осужденному не удалось обжаловать приговор в апелляции.

Орловский областной суд оставил в силе постановление Советского районного суда города Орла, ранее отказавшего осужденному орловцу в восстановлении срока апелляционного обжалования приговора того же Советского райсуда. Вердикт был вынесен в мае 2025 года. С апелляционной жалобой на него осужденный опоздал всего на несколько дней, и облсуд не усмотрел уважительных причин для этого. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Согласно ему, местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Ему сначала было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, но затем суд первой инстанции заменил его на наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 5 процентов из его заработной платы в доход государства.

Как следует из приговора, в конце июня 2024 года осужденный «гулял» по городу Орлу вместе со своим приятелем. Около трех часов ночи эта парочка пристала к двоим мужчинам, которые спокойно проходили мимо здания Главпочтамта. Ночные «бродяги» к чему-то придрались и спровоцировали словесную ссору. А получив формальный повод, они набросились на прохожих и жестоко их избили. Уголовное дело в отношении второго хулигана выделено в отдельное производство.

Свидетелями расправы над прохожими стали выпускники 11-го класса, которые в тот момент отмечали свой праздник в расположенном полблизости кафе. Двое из них бросились на помощь избиваемым. Подбежав к месту происшествия, они призвали хулиганов прекратить избиение и объясниться. Но те набросились с кулаками на все еще по сути школьников, одному из которых здорово досталось от осужденного, чью судьбу на два года вперед и решил Советский райсуд.

ИА “Орелград”