Орловец случайно задавил человека, но остался на свободе

Вступило в силу решение по уголовному делу о ЧП в Покровском районе.

В первой инстанции дело было рассмотрено судом Покровского района, теперь оно вступило в законную силу. Его фигурантом являлся местный житель, водитель грузовика, ранее не имевший проблем с соблюдением закона. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили следствие и суд, совершил он его в январе 2025 года.

ЧП произошло на территории частного домовладения, во дворе которого стоял грузовой бортовой автомобиль марки «КАМАЗ-5320» с прицепом. Двигатель автомобиля был запущен. Дело происходило уже за полночь. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, что было в суде подтверждено актом медицинского освидетельствования, расположился на водительском сиденье грузовика.

На пассажирском сиденье устроился его знакомый, вместе с которым они распивали спиртные напитки. Рядом с этой машиной стоял еще один «КАМАЗ». Из материалов дела следует, что в процессе распития спиртных напитков обвиняемый решил выгнать свой грузовик со двора. Он тронулся с места и случайно убил человека – не заметил еще одного местного жителя, который вошел во двор и как раз проходил между двумя автомобилями.

Пострадавший оказался зажат между кузовами дух грузовиков и получил большое количество тяжелых травм, что привело к его смерти. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления при вышеуказанных обстоятельствах признал полностью и просил рассмотреть обвинение против него в особом порядке судебного разбирательства. Суду он пояснил, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно.

Суд приговорил его к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев, наложив следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания после 22 часов до 6 часов без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не изменять место жительства и не выезжать за пределы Покровского района без согласия надзорной органа. Кроме того, раз в месяц он обязан являться в надзорный орган для регистрации.

ИА “Орелград”