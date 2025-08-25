Орловец похитил крупную сумму у банка

В суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора компании, специализирующейся на электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работах. Уголовное дело на него было заведено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение чужого имущества путем обмана, с причинением крупного ущерба, с использованием своего служебного положения).

Как пояснили в пресс-службе суда, компания подсудимого заключила с одним из банков договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты. И тут на сцены вышел сотрудник банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Он придумал план хищения денежных средств но в одиночку провернуть аферу не мог. И тогда сотрудник банка предложил бизнесмену за материальное вознаграждение подписать фиктивный договор подряда на выполнение работ по модернизации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в офисах банка.

В реальности работы не должны были производиться, а оплату за них сотрудник банка предполагал положить в свой карман. Бизнесмена предложение устроило. После этого он от имени своей компании неоднократно подписывал и удостоверял печатями необходимые документы, в том числе первичного бухгалтерского учета, указывая в них заведомо ложные сведения. Документы свидетельствовали о том, что компания выполнила работу, но на самом деле работа была выполнена только на бумаге. Банк исправно платил за эти работы, а придумавший эту аферу его сотрудник часть денег забирал себе, а часть отдавал бизнесмену.

«Таким образом, подсудимый, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с сотрудником банка, используя свое служебное положение, похитил денежные средства банка на общую сумму 754 339 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, – сообщает пресс-служба Заводского райсуда. – В судебных прениях подсудимый свою вину полностью признал. Ущерб, причиненный преступлением, подсудимым возмещен».

При вынесении приговора суд в качестве смягчающего наказание обстоятельства признал добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, состояние здоровья подсудимого, а также признание им своей вины и раскаяние. Бизнесмен получил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА “Орелград”