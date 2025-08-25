На Орловщине будут популяризовать МАХ 

“Тут бояться нечего”, – отметил член правительства Орловской области Андрей Артемов.

Вопрос внедрения национального мессенджера в работу МФЦ обсудили на аппаратном совещании 25 августа. Насколько МАХ безопасен? Руководитель департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов отметил, что по поводу мессенджера, действительно, ряд вопросов есть.

“Здесь можно сказать следующее, что мессенджер МАХ расположен на наших российских серверах, называемых “ГосТех”. Все сервера аттестованы по самому высокому классу безопасности. Сам поставил, и тут бояться нечего”, – заявил Артемов.

Заместитель губернатора Вадим Тарасов рекомендовал добавить еще информационного потока.

“Если не хватает информации, значит, мы не дорабатываем. Нужно это все усилить”.

Напомним, весной 2025 года президент России Владимир Путин рекомендовал перевести в национальный мессенджер услуги и общение россиян. В МАХ завели аккаунты губернатор Орловской области, региональные управления ведомств. Школьные чаты также начали собирать в новом мессенджере. В сентябре в МАХ появится “цифровой МФЦ”. Можно будет записаться на посещение, или его отменить, получить ответ на часто задаваемые вопросы, оценить качество оказанных услуг и т.д.

ИА “Орелград”