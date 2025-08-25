Ещё один орловский храм организует пробежку

Спортивное мероприятие состоится в последний день лета.

Его проведёт храм святителя Николая Мирликийского, который находится в микрорайоне «Новая Ботаника». Также организаторами являются спортивная комиссия и молодёжный отдел Орловской епархии. Участвовать могут все желающие.

Пробег состоится 31 августа. В 18 часов участники соберутся у храма (на улице 5-й Орловской стрелковой дивизии, участок 8-А). В 18:15 будет отслужен краткий молебен о здравии.

В 18:30 начнётся пробежка. Орловцам предлагается трейловая дистанция 10 километров — в комфортном темпе, около шести минут на один километр. После финиша планируется пикник.

Кроме того, приход предоставит служебные помещения для тех, кому надо будет переодеться, а также оставить на время личные вещи.

Будущих участников просят заполнить короткую регистрационную форму.

Ранее подобное мероприятие организовывал Троицкий храм.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»