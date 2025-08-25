На Орловщине зажгли новый Вечный огонь

25.8.2025 | 12:15 История, Новости, Общество

Символ Победы и памяти будет гореть в Знаменском районе в селе Гнездилово.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Вечный огонь торжественно зажгли на братской могиле защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Церемония состоялась в рамках Дня Знаменского района. В этом году муниципальному образованию исполняется ровно 40 лет. В ней участвовали губернатор Андрей Клычков, первый заместитель спикера областного совета Михаил Вдовин, глава ФСИН России Аркадий Гостев, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» Александр Грачев и другие официальные лица.

«Зажжённая капсула с частицей Вечного огня была доставлена с мемориального комплекса «Кривцовский мемориал» в Болховском районе»», – уточнили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Газ подвели к мемориалу в рамках Всероссийского проекта ПАО «Газпром» – «Храним огонь Победы». Ранее в текущем году, к 9 мая, Вечный огонь загорелся в другом населённом пункте этого же района — деревне Хотетова.

ИА «Орелград»


