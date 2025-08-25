Названы лидеры среди услуг в Орловской области 

Статистикой поделился руководитель БУ ОО “МФЦ”.

Павел Калугин выступил на совещании в администрации региона 25 августа. За семь месяцев текущего года в МФЦ Орловской области по принципу одного окна было представлено более 157 тысяч государственных и муниципальных услуг.

В МФЦ наиболее популярны услуги Министерства внутренних дел России, их оказано более 59 тысяч, и Росреестра – более 58 тысяч. Если сравнивать 2024 год с 2025, то можно отметить увеличение количества оказанных государственных услуг Социального фонда РФ на 3800 услуг, Министерства внутренних дел России – на 2300 услуг, снижение оказанных услуг Росреестра на 11700 услуг, уточнил Павел Калугин.

Самые востребованные федеральные услуги за семь месяцев текущего года представлены на слайде. ТОП-5 достаточно стабилен. Это две услуги Росреестра и три услуги Министерства внутренних дел. Среди региональных услуг за семь месяцев текущего года наиболее востребованы оказались государственные услуги Казённого учреждения Орловской области “Областной центр социальной защиты населения”.

“3721 услуга оказана – по сравнению с 2024 годом увеличение на 270%”, – отметил Павел Калугин.

За семь месяцев текущего года за предоставление через МФЦ государственных услуг федеральных органов из уплаченных заявителями пошлин и платежей 48 200 000 рублей зачислено в бюджет Орловской области, что на 158% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИА “Орелград”