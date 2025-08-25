Названы лидеры среди услуг в Орловской области 

25.8.2025 | 13:04 Новости, Общество

Статистикой поделился руководитель БУ ОО “МФЦ”. 

Павел Калугин выступил на совещании в администрации региона 25 августа. За семь месяцев текущего года в МФЦ Орловской области по принципу одного окна было представлено более 157 тысяч государственных и муниципальных услуг.  

В МФЦ наиболее популярны услуги Министерства внутренних дел России, их оказано более 59 тысяч, и Росреестра – более 58 тысяч. Если сравнивать 2024 год с 2025, то можно отметить увеличение количества оказанных государственных услуг Социального фонда РФ на 3800 услуг, Министерства внутренних дел России – на 2300 услуг, снижение оказанных услуг Росреестра на 11700 услуг, уточнил Павел Калугин.  

Самые востребованные федеральные услуги за семь месяцев текущего года представлены на слайде.  ТОП-5 достаточно стабилен. Это две услуги Росреестра и три услуги Министерства внутренних дел.  Среди региональных услуг за семь месяцев текущего года наиболее востребованы оказались государственные услуги Казённого учреждения Орловской области “Областной центр социальной защиты населения”.  

“3721 услуга оказана – по сравнению с 2024 годом увеличение на 270%”, – отметил Павел Калугин. 

За семь месяцев текущего года за предоставление через МФЦ государственных услуг федеральных органов из уплаченных заявителями пошлин и платежей 48 200 000 рублей зачислено в бюджет Орловской области, что на 158% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования