В орловских МФЦ можно будет установить самозапреты 

На получение новых кредитов и симок.

О новинках грядущей осени на совещании в администрации региона 25 августа рассказал руководитель БУ ОО “МФЦ” Павел Калугин. С сентября в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области можно будет установить или снять запрет на получение кредита. (На портале “Госуслуги” данный функционал доступен с 1 марта). Также с сентября текущего года в МФЦ Орловской области можно будет установить или снять запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, так называемый запрет на сим-карты. (Цель – предотвратить оформление мошенниками на имя граждан с использованием их паспортных данных без их ведома).

По словам Павла Калугина, общее количество окон обслуживания в настоящий момент 307. Ежедневно в МФЦ приходит порядка 2000 человек. Прием заявителей во всех отделах осуществляется по установленному графику работы как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. В МФЦ организовано предоставление 356 государственных муниципальных услуг. За семь месяцев текущего года в МФЦ Орловской области по принципу одного окна было представлено более 157 тысяч услуг.

ИА “Орелград”