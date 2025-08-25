Орловцы с помощью услуг МФЦ списали 44 миллиона долгов 

25.8.2025 | 13:17 Новости, Экономика

Чаще всего к внесудебному банкротству прибегают пенсионеры. 

ИА “Орелград”

О предоставлении государственных муниципальных услуг на совещании в администрации региона 25 августа рассказал руководитель БУ ОО “МФЦ” Павел Калугин. За семь месяцев 2025 года в Орловской области через Центры рассмотрено 435 заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая заявленная сумма долгов к списанию – более 209 миллионов рублей.  

“133 гражданина было признано банкротами во внесудебном порядке. Им было списано 44 миллиона 700 тысяч рублей. Чаще всего за списанием обращаются пенсионеры”, – сообщил Павел Калугин. 

В текущем году в процедуру внесудебного банкротства внесены изменения, и она применяется для граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции (по аналогии с действующими условиями для лиц с основным доходом в виде пенсии). Могут обратиться как сами участники СВО, так и члены их семей, пояснил Павел Калугин. 

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования