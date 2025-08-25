Орловцы с помощью услуг МФЦ списали 44 миллиона долгов 

Чаще всего к внесудебному банкротству прибегают пенсионеры.

О предоставлении государственных муниципальных услуг на совещании в администрации региона 25 августа рассказал руководитель БУ ОО “МФЦ” Павел Калугин. За семь месяцев 2025 года в Орловской области через Центры рассмотрено 435 заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая заявленная сумма долгов к списанию – более 209 миллионов рублей.

“133 гражданина было признано банкротами во внесудебном порядке. Им было списано 44 миллиона 700 тысяч рублей. Чаще всего за списанием обращаются пенсионеры”, – сообщил Павел Калугин.

В текущем году в процедуру внесудебного банкротства внесены изменения, и она применяется для граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции (по аналогии с действующими условиями для лиц с основным доходом в виде пенсии). Могут обратиться как сами участники СВО, так и члены их семей, пояснил Павел Калугин.

