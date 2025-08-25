ООКБ поблагодарила ликвидаторов аварии на подстанции

25.8.2025 | 13:50 ЖКХ, Медицина, Новости

Она произошла в ночь с субботы на воскресенье.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее объявление появилось в соцсетях Орловской областной клинической больницы.

«В результате аварии произошёл сбой в подаче электроэнергии, водоснабжения и сети интернет», – рассказали в ООКБ. Однако критически важные системы учреждения были оперативно переключены на резервные каналы. Это позволило продолжить работу в обычном режиме.

Учреждение выразило благодарность «Орёлоблэнерго» и «Орёлводоканалу», а также отделу информационных технологий и технической службе самой больницы.

ИА «Орелград»


