В Орловской области чипируют пчел

На каждую пасеку также необходимо оформить ветеринарно-санитарный паспорт.

Уже с 1 сентября 2025 года все пчелы, как у крупных хозяйств и фермеров, так и у пчеловодов-любителей, должны быть промаркированы и зарегистрированы. Связано это с вступлением в силу новых правил учета, утвержденных постановлением правительства РФ, и ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза России. Оба документа появились в 2023 году, но вводятся в действие они поэтапно. Чипировать каждую пчелу не нужно — достаточно использовать групповую маркировку.

«Каждой пчелосемье присваивается уникальный номер из 11 символов, – поясни в управлении ветеринарии Орловской области. – Он начинается с «RU2» и дополняется буквенно-цифровой последовательностью. Этот номер наносится на специальную табличку, которая крепится на улей. На табличке также размещается QR-код, ведущий на карточку пасеки в системе учета. Все данные хранятся в системе «Хорриот», входящей в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии».

С 1 сентября промаркирован должен быть каждый улей или любое другое место, где содержатся пчелы. Известно, что многие пасечники завозят пчел из-за рубежа. «Иностранных» насекомых тоже следуем маркировать, сделать это необходимо в течение двух недель после их ввоза в Россию. Кроме того, до 30 сентября года, в котором была проведена маркировка, каждый пасечник обязан предоставить информацию о своих пчелах в районные, межрайонные и городские центры ветеринарии. На каждую пасеку также необходимо оформить ветеринарно-санитарный паспорт.

«За нарушение правил маркировки предусмотрена административная ответственность, – предупреждает управление ветеринарии. – Согласно статье 10.6 КоАП РФ, штрафы могут составлять от 500 до 1000 рублей для граждан, от 3000 до 5000 рублей для должностных лиц и предпринимателей, а также от 10 000 до 20 000 рублей для юридических лиц. В некоторых случаях возможна приостановка деятельности на срок до 60 суток».

Тем временем пресс-служба губернатора со ссылкой на данные Орелстата сообщила, что Орловской области насчитывается более 1,5 тысячи пчеловодов. В хозяйствах региона содержится 36,5 тысячи пчелосемей, причем 95 процентов из них приходится на личные пасеки. Среди пчел преобладают среднерусская и башкирская породы. В 2024 году орловские пчеловоды собрали 1,6 тысячи тонн меда. Средний сбор с каждой пчелосемьи составил 41 килограмм, при этом у крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей показатель составил 58 килограмм.

«Ежегодно производителям меда в Орловской области предоставляется государственная поддержка в виде грантов «Агростартап», а также грантов на развитие семейных ферм, – добавили в пресс-службе губернатора. – С 2019 года восемь орловских фермеров получили гранты «Агростартап» на реализацию проектов по производству меда. Орловские пчеловоды уже более 10 лет – в тройке лидеров по ЦФО».

ИА “Орелград”