В Орловской области завели 270 уголовных дел по вопросам миграции

Дела заведены за организацию каналов нелегальной миграции и фиктивную регистрацию иностранцев.

За семь месяцев 2025 года сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области провели 206 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 1372 административных правонарушения, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также осуществления ими трудовой деятельности. Об этом сообщило региональное Управление МВД.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 270 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (организация каналов нелегальной миграции, фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – следует из информации УМВД. – В рамках установленных полномочий утверждено 68 решений о депортации иностранных граждан, 33 иностранца депортированы из России; въезд в РФ закрыт 219 лицам данной категории.

Как уже рассказывал «Орелград», за семь месяцев 2025 года сотрудники УФССП России по Орловской области выдворили за пределы Российской Федерации 70 незаконных мигрантов, нарушивших правила пребывания на территории нашего государства. Среди них имеются граждане таких государств, как Конго, Камерун, Бангладеш, Египет, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

«Иностранные граждане были признаны виновными в нарушении правил въезда, режима пребывания в Российской Федерации либо в незаконном осуществлении трудовой деятельности на территории нашей страны, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Нелегальным мигрантам было назначено принудительное выдворение за пределы Российской Федерации, которое осуществляли должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области».

«Работодатели несут ответственность: за привлечение к трудовой деятельности гражданина другого государства без разрешения на работу либо патента, если такие документы требуются в соответствии с законодательством; за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан, – напомнили ранее в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – В рамках реализации указа президента № 1126 иностранные граждане, не имеющие законных оснований для пребывания в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо в срок по 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение».

ИА “Орелград”