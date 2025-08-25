Орловщина нарастила экспорт гречки в 2,3 раза

25.8.2025 | 11:05 Новости, Экономика

Таковы промежуточные итоги текущего года.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

О них рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

На данный момент из нашего региона экспортировано около 1450 тонн гречневой крупы. За первые восемь месяцев минувшего года — только 636 тонн.

Крупнейшим покупателем данного вида орловской продукции является Молдавия. На неё приходится 61% экспорта. Также орловская гречка востребована в Белоруссии, Армении и Грузии, Сербии и Израиле.

Как отметили в ведомстве, в отгруженной гречневой крупе не нашли карантинных объектов. Она отвечала всем требованиям принимающих стран.

На экспортные партии оформили 67 фитосанитарных сертификатов.

ИА «Орелград»


