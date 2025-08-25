А количество договоров долевого строительства жилья перевалило за 700.

В текущем году в Орловской области зарегистрировано почти 6 тысяч ипотечных сделок, из которых по проекту «Ипотека за один день» – более 4,5 тысячи сделок. Ипотека за один день – это электронная регистрация сделки всего за 24 часа. Такие данные озвучила пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области. В ведомстве напомнили, что с марта этого года застройщики обязаны самостоятельно в электронном виде направлять в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства.

А после завершения процедуры регистрации они обязаны передать дольщику выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). На сегодняшний день орловские застройщики направили в региональный Росреестр около 100 ста таких заявлений. Всего же с начала года в регионе зарегистрировано 735 договоров участия в долевом строительстве жилья. «Успешное и конструктивное сотрудничество с профессиональными участниками рынка недвижимости позволяет обеспечить качественно новый уровень оказания услуг ведомства», – отметила руководитель регионального Управления Росреестра Надежда Кацура.

Тем временем департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области сообщил, что в регионе за 7 месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 192,6 тысячи квадратных метров жилья, что на 5 процентов превысило показатель аналогичного периода прошлого года. В структуре по-прежнему преобладает доля индивидуального жилищного строительства. Частники в этом году возвели почти 129 тысяч квадратных метров жилья, оставшиеся 64 тысячи квадратных метров приходятся на многоквартирные дома.

«Отметим, что Минстроем России в 2025 году для Орловской области установлен плановый показатель «Объем жилищного строительства» в размере 325 тысяч квадратных метров жилья, – добавили в пресс-службе губернатора. – Одной из основных задач федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» является создание современного, качественного и комфортного жилья для жителей Орловской области. Поэтому базовой задачей в регионе остается поддержание высоких темпов жилищного строительства».

ИА “Орелград”