Создание условий для легкого старта бизнеса обсудили в облсовете

Свое видение текущей ситуации представила региональная КСП.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин и начальник юридического отдела этого же ведомства Наталия Кошелева приняли участие в заседании комитета по экономике Орловского областного Совета народных депутатов. В частности, депутаты заслушали доклад Наталии Кошелевой о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В ходе своего выступления начальник юридического отдела КСП сообщила, что проведен анализ расходов департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»», – сообщила КСП.

В рамках проверки аудиторы выяснили, что в 2023-2024 годах на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» было выделено 30,9 миллиона рублей из бюджета. В ряде случаев при оформлении грантов были установлены нарушения. Среди нарушений в КСП называют расходование средств гранта не в соответствии с утвержденными направлениями сметы, осуществление расходов, не подтвержденных надлежащим образом первичными документами, несоблюдение условий софинансирования производимых расходов.

«Также отмечены недостатки нормативно-правового регулирования порядка предоставления услуг НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», – добавили в региональной счетной палате. – Выявленные нарушения и недостатки послужили основанием для внесения в адрес департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» представлений, содержащих требования по незамедлительному устранению выявленных нарушений. Также даны рекомендации по повышению результативности бюджетных расходов».

ИА “Орелград”