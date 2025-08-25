Орловского ИП оштрафовали за работы в охранной зоне

25.8.2025 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявила Мценская межрайонная прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе орловского подразделения ведомства, индивидуальные предприниматель проводил земляные и строительные работы во Мценске.

Они велись в охранной зоне объектов культурного наследия. При этом целью являлась дальнейшая коммерческая деятельность.

В итоге прокурор возбудил в отношении ИП административное дело. По результатам его рассмотрения бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее мценская прокуратура выявила нарушения, допущенные при подготовке к реализации проекта «Набережная Лескова».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования