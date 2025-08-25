Орловского ИП оштрафовали за работы в охранной зоне

Нарушения выявила Мценская межрайонная прокуратура.

Как рассказали в пресс-службе орловского подразделения ведомства, индивидуальные предприниматель проводил земляные и строительные работы во Мценске.

Они велись в охранной зоне объектов культурного наследия. При этом целью являлась дальнейшая коммерческая деятельность.

В итоге прокурор возбудил в отношении ИП административное дело. По результатам его рассмотрения бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее мценская прокуратура выявила нарушения, допущенные при подготовке к реализации проекта «Набережная Лескова».

ИА «Орелград»