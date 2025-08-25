Орловщина вошла в 20 регионов с наименьшими расходами на ЖКУ

25.8.2025 | 14:40 Важное, ЖКХ, Новости

К таким выводам пришли эксперты «РИА Рейтинг».

Фото: ИА «Орелград»

Они проанализировали расходы на оплату «коммуналки» практически во всех регионах России, взяв за основу данные за 2024-й год. Исследование опубликовало «РИА Новости».

Оказалось, что на Орловщине дела обстоят не худшим образом. Наш регион занял 19-е место по стране.

Согласно данным авторов рейтинга, средняя орловская семья тратит на оплату ЖКУ и топлива 8% доходов. Причём за последний год этот показатель уменьшился на 1,7%. Как считают эксперты, речь идёт о сумме в 4538,8 рублей ежемесячно.

Первые места заняли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Астраханская область. На последних строчках — Бурятия, Магаданская и Новгородская области.

ИА «Орелград»


