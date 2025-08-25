В Орле маршрут №354 продлят до гимназии Столыпина

Об этом сообщили в «Организаторе перевозок».

Речь идёт об автобусе №354 «Знаменка – ИЗБК». С 1 сентября маршрут станет длиннее. Автобусы будут доезжать до остановки «Колос» (рядом с которой находится гимназия имени Столыпина).

Как объяснили в учреждении, изменения связаны с началом нового учебного года.

Напомним, гимназию открыли в минувшим летом. «В 2024-2025 учебном году количество учащихся… составляло около 250 человек», – пояснили в «Организаторе перевозок».

Также сейчас в учреждении обсуждают вопрос о заезде в посёлок Стрелецкий утреннего рейса по маршруту №118 («Орёл – Знаменское»). Однако пока решение ещё не принято.

ИА «Орелград»