Прокуратура выявила нарушения во Мценске по «Набережной Лескова»

Виновное должностное лицо оштрафовано.
Напомним, так называется проект благоустройства, победивший во всероссийском конкурсе в минувшем году. В его рамках планируется благоустроить набережную реки Зуша — около 1,1 гектара территории.
Однако, как выяснила Мценская межрайонная прокуратура, администрация города допустила нарушения, заключая договоры на изучение рельефа и характеристик участка, а также состояния окружающей среды и геологической обстановки.
Договоры заключили с единственным подрядчиком без проведения конкурсных процедур. В связи с этим прокурор возбудил в отношении главы города Мценска административное дело.
«Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей», – рассказали в прокуратуре Орловской области.
Реализовать проект планируется к 1 августа 2026 года.
ИА «Орелград»