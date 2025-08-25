Прокуратура выявила нарушения во Мценске по «Набережной Лескова»

Виновное должностное лицо оштрафовано.

Напомним, так называется проект благоустройства, победивший во всероссийском конкурсе в минувшем году. В его рамках планируется благоустроить набережную реки Зуша — около 1,1 гектара территории.

Однако, как выяснила Мценская межрайонная прокуратура, администрация города допустила нарушения, заключая договоры на изучение рельефа и характеристик участка, а также состояния окружающей среды и геологической обстановки.

Договоры заключили с единственным подрядчиком без проведения конкурсных процедур. В связи с этим прокурор возбудил в отношении главы города Мценска административное дело.

«Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей», – рассказали в прокуратуре Орловской области.

Реализовать проект планируется к 1 августа 2026 года.

ИА «Орелград»