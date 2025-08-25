Совместные счета набирают популярность в ЦФО

25% принявших участие в опросе уже имеют такие.

Исследование проведено ВТБ в августе 2025 года. В опросе приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах ЦФО с населением более 100 тысяч человек*. Около 49% готовы открыть счет для совместных трат и крупных покупок. Четверть опрошенных уже имеет такой счет.

Респонденты отметили главные преимущества совместного кошелька: 30% — быстрое достижение финансовых целей, 21% — прозрачность трат и накоплений, 19% — удобство контроля расходов. Основные цели использования совместного счета: 43% — крупные покупки, 25% — путешествия и отпуск, 19% — ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления разделились. 39% опрошенных готовы перечислять на совместный счет 10-20% дохода. 25% отметили, что сумма зависит от цели. 20% готовы перечислять более 20% дохода. 7% согласны лишь на 5% дохода.

Респонденты обозначили желаемые функции и ключевые требования. Почти половина считает необходимым получать уведомления о транзакциях. 45% настаивают на установке лимитов на траты. 44% голосуют за простое управление несколькими пользователями. 25% хотят также видеть инструменты для достижения целей.

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что совместные счета помогают семьям не только эффективнее управлять финансами, но и укреплять доверие между близкими.

* без учета Москвы и Московской области.

ИА “Орелград”