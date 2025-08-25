В Свердловском районе нарушили трудовое законодательство

25.8.2025 | 16:10 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Виновное должностное лицо оштрафовано.

Змиёвка. Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Нарушения выявили на муниципальном унитарном предприятии «Свердловский». Оказалось, что не все сотрудники прошли обучение требованиям охраны труда, а также обязательный медицинский осмотр.

В отношении директора предприятия возбудили административное дело. Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч рублей.

«В настоящее время нарушения трудового законодательства устранены», – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что во Мценском районе ИП оштрафовали за нарушения, допущенные в охранной зоне объектов культурного наследия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования