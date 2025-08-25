В Свердловском районе нарушили трудовое законодательство

Виновное должностное лицо оштрафовано.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Нарушения выявили на муниципальном унитарном предприятии «Свердловский». Оказалось, что не все сотрудники прошли обучение требованиям охраны труда, а также обязательный медицинский осмотр.

В отношении директора предприятия возбудили административное дело. Должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч рублей.

«В настоящее время нарушения трудового законодательства устранены», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»